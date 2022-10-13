Наев добавил, что по состоянию на сейчас ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая.

Украинские войска готовы к возможному наступлению врага с Беларуси, а при необходимости Вооруженные Силы Украины могут нарастить силы на северной границе.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев в эфире телемарафона.

"Мы к наступлению со стороны Беларуси по состоянию на сейчас готовы. Мы должны понимать, что те войска, которые будут накапливаться в Беларуси будут повышать степень их готовности и их степень агрессивности. Соответственно военное командование также будет наращивать и наши силы и средства", - заявил он.

Видео дня

Наев добавил, что по состоянию на сейчас ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая.

"Соотношение сил и средств позволяет мне сказать, что по состоянию на сейчас мы полностью готовы", - сказал он.

Роль Беларуси в войне против Украины - что известно

С начала полномасштабной войны против Украины российская армия активно использует территорию Беларуси для наступления на Киев. В настоящее время оборонно-промышленный комплекс Беларуси привлечен к ремонту российской техники, поврежденной в ходе боевых действий в Украине. Как отмечают эксперты, угроза со стороны Беларуси сохранится до конца года.

От прямого участия в войне Беларусь пока воздерживается, но 6 октября в Беларуси заявили, что готовы вместе с Россией "защищать" "союзное государство". Того же дня русские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам с воздушного пространства Беларуси, а 10 октября стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились развернуть совместное группировки войск. При этом Лукашенко, среди прочего, в очередной раз заявил, что Украина якобы готовила удар по Беларуси.

В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Лукашенко "продолжает продавать РФ последние крохи суверенитета".

С 11 октября начата проверка Вооруженных Сил Беларуси. Стало известно, что РБ перебрасывает технику к границе с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает разместить на границе Украины и Беларуси миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Он указал, что мир возможен не тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он есть со всеми соседями.

12 октября стало известно, что Беларусь направила расконсервированную военную технику России для усиления оккупантов на востоке Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: