Остров в Средиземном море платит до €30 тысяч иностранцам за переезд: какое главное условие

Всего на программу на 2026–2028 годы выделено 56 миллионов евро.

Власти Сардинии, крупного итальянского острова в Средиземном море, запустили программу, в рамках которой новым жителям могут выплатить до 30 тысяч евро в виде безвозвратной помощи. Подать заявку могут и граждане других стран, но времени на это осталось совсем мало, пишет Libertatea.

Согласно информации программы, деньги предназначены для людей до 40 лет, которые переезжают на остров и уже имеют работу. Базовая сумма составляет 20 тысяч евро. Если же человек поселится в городке или деревне, где проживает менее 5 тысяч человек, выплата увеличится до 30 тысяч.

Родиться на Сардинии для этого не обязательно, ведь возможность открыта и для иностранцев. Заявки принимаются до 29 ноября только через сертифицированную электронную почту (PEC) по адресу san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it. Получить деньги могут даже те, кто переехал на остров еще с 1 января 2026 года.

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Подходят наемные работники, фрилансеры и предприниматели. Наемные работники могут переехать и работать удаленно, перевестись в пределах компании или заключить новый договор. Главное, чтобы работа была уже на момент подачи заявки. После одобрения необходимо в течение полугода оформить место жительства на острове и прожить там не менее пяти лет.

Если денег на всех не хватит, первыми их получат медики и социальные работники. По предварительным данным, именно их на острове не хватает больше всего, а некоторые деревни в глубинке уже остались без семейного врача.

Всего на программу на 2026–2028 годы выделено 56 миллионов евро, из них на первый год – всего 8 миллионов. Итальянская газета Avvenire подсчитала, что этого хватит примерно на 266–400 человек.

Президент региона Алессандра Тодде обратилась в первую очередь к сардинцам, уехавшим за границу.

"Отъезд всегда должен оставаться возможностью, но возвращение должно стать возможным выбором", – сказала Тодде.

По данным Национального института статистики Италии, только за 2024 год население острова сократилось на 8 072 человека. На одну женщину здесь приходится в среднем 0,85 ребенка, и это самый низкий показатель в Италии.

Какие еще страны заплатят за переезд

Ранее Business Insider назвал шесть живописных уголков мира, где новичкам доплачивают за переезд. Так, в швейцарской альпийской деревне Альбинен взрослым предлагают по 25 тысяч франков, а за каждого ребенка еще по 10 тысяч. А щедрее всех платит Ирландия. Тот, кто переедет на один из 30 островов, не соединенных с материком, может получить до 70 тысяч евро.

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