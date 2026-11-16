В PS Store отдают Wolverine, Starfield и другие игры со скидкой до 90%

Среди подешевевших проектов немало хитов и новинок 2026 года.

В начале ноября 2026 в Playstation Store началась одна из крупнейших распродаж года, посвященная "Черной пятнице". И так как рубеж акции пройден, Sony добавила свежую порцию игр со скидами. Среди них есть много хитов и новинок.

Распродажа завершится 30 ноября. К играм, которые недавно получили скидки, относятся Marvel’s Wolverine, SAROS, God of War: Sons of Sparta, Starfield и другие. Они потеряли в цене от 20% до 90%. Все скидки можно посмотреть по ссылке.

Самые интересные предложения в PS Store

Marvel’s Wolverine – 1649 грн (скидка 25%)

SAROS – 1363 грн (скидка 38%)

007 First Light – 1149 грн (скидка 50%)

Assassin's Creed Black Flag Resynced – 1349 грн (скидка 20%)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 – 1199 грн (скидка 20%)

God of War Sons of Sparta – 599 грн (скидка 40%)

EA SPORTS FC 27 – 1299 грн (скидка 50%)

UFC 6 – 1559 грн (скидка 40%)

Arc Raiders – 695 грн (скидка 50%)

Halo: Campaign Evolved – 1199 грн (скидка 40%)

DOOM: The Dark Ages Premium Edition – 1049 грн (скидка 50%)

Starfield – 749 грн (скидка 50%)

Avowed – 799 грн (скидка 50%)

Forza Horizon 5 Standard Edition – 479 грн (скидка 60%)

Gears of War: Reloaded – 324 грн (скидка 75%)

SILENT HILL 2 & SILENT HILL f Dual Pack – 909 грн (скидка 65%)

Kingdom Come: Deliverance II – 699 грн (скидка 65%)

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – 659 грн (скидка 60%)

Dead Space – 239 грн (скидка 90%)

Видео дня

Ранее Sony раскрыла игры, которые добавит в PS Plus Extra и Premium в ноябре 2026 года. Самым громким тайтлом из списка стал приключенческий экшен Death Stranding 2: On the Beach от Кодзимы.

УНИАН рассказывал, какие настройки телевизора нужно изменить перед выходом GTA 6.

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