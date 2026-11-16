Действительно ли во время атак РФ необходима светомаскировка: Игнат дал окончательный ответ

По словам военного, помимо информации со спутников, противник активно анализирует социальные сети.

В условиях войны светомаскировка в населенных пунктах может быть важной – многое зависит от того, как оснащены российские средства поражения. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

В частности, его попросили прокомментировать важность светомаскировки, поскольку, несмотря на предупреждения, некоторые города до сих пор не выключают уличное освещение, подсветку рекламы и т. п. По словам Игната, все зависит от оснащения воздушных средств поражения противника.

"Дрон может быть оснащен обычной камерой. Может быть оснащен тепловизионной камерой… То же самое касается и ракет, то есть средства противника, позволяющие видеть ночью, должны иметь соответствующее оборудование, которое значительно и значительно дороже. Поэтому в каждом конкретном случае, в каждом регионе будут определенные алгоритмы относительно тех или иных мер по светомаскировке", – сказал Игнат.

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По его словам, в условиях войны применение светового маскирования может давать определенные результаты. В то же время эти меры в отношении военных объектов принимались ранее и будут осуществляться и в дальнейшем.

"Что касается населения, городов… Понятно, что враг видит всё со спутника 24 на 7 (круглосуточно, – УНИАН). Понятно, что мы говорим: "Враг и так все знает, поэтому никаких секретов от России у нас нет". А я скажу, что есть..." – подчеркнул Игнат.

Он отметил, что не зря враг использует в своих целях соцсети – любой комментарий, пост, которые дают информацию вражеской разведке. То есть речь идет не только о "глазах", но и об информации, которую противник постоянно анализирует и использует против Украины, добавил Игнат.

Светомаскировка в Украине

Как писал УНИАН, советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что Украине, возможно, придется ввести режим светомаскировки. Это произойдет, в частности, если Россия начнет массово применять модуль автономной оптической навигации "Сусанин" на реактивных ударных беспилотниках "Герань-5" и других средствах воздушного нападения.

Флеш отметил, что в начале полномасштабного вторжения украинцы прибегали к светомаскировке из-за непонимания происходящего, но не исключено, что к этому придется вернуться уже из-за реальной ситуации.

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