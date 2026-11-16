ЕС готовит для Украины кредит на €45 миллирадов, но есть серьезное препятствие, – FT

В связи с усилением российских атак и увеличением масштабов разрушений дефицит финансирования страны увеличился.

Европейская комиссия предложит привлечь 45 миллиардов евро кредитных средств под гарантии общего бюджета Евросоюза для финансирования Украины в то время, как Киев готовится к самой тяжелой зиме с начала полномасштабного вторжения России.

Как пишет Financial Times, в следующем году Украина столкнётся с дефицитом финансирования в размере около 70 млрд евро. Еврокомиссия пообещала помочь покрыть две трети этой суммы и призвала других западных союзников увеличить поддержку.

Как сообщили изданию источники, знакомые с планом, соответствующее предложение о привлечении средств под гарантии бюджета ЕС Еврокомиссия представит странам-членам в среду, 18 ноября. Механизм финансирования будет аналогичен тому, который использовался в прошлом году для обеспечения кредита Украине на 90 млрд евро.

Видео дня

Эти средства должны были покрыть финансовые потребности Украины в этом и следующем году. Однако из-за усиления российских атак и роста масштабов разрушений дефицит финансирования страны увеличился.

Три страны ЕС – Чехия, Словакия и Венгрия – добились освобождения от уплаты процентов по кредиту на 90 млрд евро. Новый кредит в размере около 45 млрд евро потребует поддержки всех 27 стран Евросоюза. В то же время эти три государства, а также Болгария уже заявили, что не будут участвовать в дальнейшем финансировании Украины.

Такая позиция побудила канцлера Германии Фридриха Мерца на прошлой неделе пригрозить, что Берлин не согласится на утверждение следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, если все страны Блока не присоединятся к финансированию Украины в следующем году и в дальнейшем.

Германия является крупнейшим чистым плательщиком в бюджет ЕС и крупнейшим двусторонним донором Украины в Европе. В то же время все четыре страны, требующие освобождения от участия в финансировании Украины, являются чистыми получателями средств из бюджета Евросоюза.

После заявления Мерца вопросы финансирования Украины и утверждения совместного бюджета ЕС на 2028–2034 годы фактически стали взаимосвязанными.

Лидеры ЕС обсудят оба вопроса на саммите в Брюсселе 26–27 ноября. Они намерены принять соответствующие решения до конца года.

По словам источников, увязка этих вопросов должна защитить финансирование Украины от будущих блокировок со стороны отдельных стран. Государства, которые зависят от финансирования из бюджета ЕС, фактически будут вынуждены выбирать между поддержкой Киева и риском лишиться доступа к европейским средствам.

В Брюсселе и Берлине опасаются, что обеспечить дальнейшее финансирование Украины будет все сложнее из-за предстоящих выборов в ряде стран ЕС, в частности в Испании, Франции, Италии и Польше.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, возглавляющая рейтинги общественного мнения накануне президентских выборов в апреле, уже заявила, что прекратит поддержку Украины, если сменит на посту президента Эммануэля Макрона.

В то же время некоторые политики предупреждают, что такая тактика может иметь обратный эффект, если страны воспримут её как шантаж.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в письме президенту Европейского совета Антониу Коште заявил, что "договорённость о будущем финансировании Украины не может быть условием для принятия следующего бюджета ЕС".

Финансирование Украины – главные новости

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все страны-члены блока не согласятся участвовать в финансировании Украины в 2027 году и в последующие годы. Мерц подчеркнул, что в 2027 году Украина рискует столкнуться с дефицитом финансирования в размере 70 миллиардов евро. Кроме того, канцлер Германии хочет, чтобы будущие решения о финансировании Украины принимались квалифицированным большинством голосов, а не единогласно.

Против такого условия выступили сразу четыре страны ЕС – Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил канцлера Германии в шантаже.

Вас также могут заинтересовать новости: