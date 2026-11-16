Возле Чернобыля волк, лось и лиса 'засветились' за одним делом: что они делали (фото)

По словам исследователей, вскоре у животных возникнут дополнительные проблемы.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в фотоловушки попали три обитателя лесов – лось, лиса и волк, которые искали пищу. Об этом рассказали в заповеднике, опубликовав соответствующие фото.

"Вот и конец осени… Короткие пасмурные дни, длинные темные ночи… Животным в лесу все труднее находить себе пищу", – говорится в сообщении.

По словам исследователей, лоси питаются увядшей травой, веточками с остатками листьев и молодыми побегами сосны. Лисицы ищут свои повседневные лакомства – мышевидных грызунов, а волки активно прочесывают лес, надеясь на "более солидный трофей".

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"Скоро выпадет первый снег, и у обитателей леса появятся новые проблемы…", – отмечают специалисты.

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Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксироваликраснокнижного пугача – самую крупную сову Украины. По словам специалистов, это настоящий ночной хищник, хорошо приспособленный к охоте в условиях слабого освещения. У него большие глаза, острый слух, лицевой диск, помогающий улавливать звуки.

У этой птицы особое строение маховых перьев, обеспечивающее чрезвычайно эффективную ориентацию и бесшумный полет. Основу ее рациона составляют мелкие млекопитающие и птицы. Его присутствие в природных экосистемах является важной составляющей биоразнообразия.

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