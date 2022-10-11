Дополнительные силы в стране необходимы России для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах.

Кремль может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы зафиксировать украинские войска под Киевом, избежав их переброску в другие места для участия в контрнаступлениях.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

10 октября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по более чем 20 городам Украины, включая Киев. Российский диктатор Владимир Путин назвал это ответом на "террористический акт" на мосту через Керченский пролив.

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"Мести" за Крымский мост требовал российский провоенный националистический лагерь. Путин исполнил это желание. На совещании у диктатора вчера был министр обороны России Сергей Шойгу, несмотря на предположения о приближающейся отставке. Этот факт может свидетельствовать о том, что Путин остановился на удовлетворении лишь одного из требований провоенной общественности.

Как отмечают аналитики, российские и белорусские войска, как и раньше, вряд ли нападут на Украину с севера, несмотря на заявление самопропоголошеного президента Беларуси Александра Лукашенко о развертывании Региональной группировки войск Союзного государства.

По предположениям аналитиков, Кремль может использовать дополнительные российские силы в Беларуси для того, чтобы зафиксировать украинские войска под Киевом и не допустить их переброски в другие места для участия в контрнаступательных операциях.

Участие Беларуси в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине.

Несмотря на недавние заявления Лукашенко о том, что в Беларуси не будет проводиться мобилизация, вероятность возможного нападения со стороны Беларуси постоянно обсуждается.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что Лукашенко находится перед выбором: либо входить в конфронтацию с российским диктатором Путиным, либо отправить на войну белорусскую армию. В ЦПД считают, что вероятность последнего сценария достаточно высока.

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

В Офисе президента Украины задались вопросом, готовы ли в Беларуси к последствиям собственных решений.

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