ЕС перечислит Украине крупнейшую разовую выплату на почти €8 миллиардов

В Евросоюзе отметили прогресс Украины в реализации ключевых реформ.

Совет Европейского Союза сегодня одобрил решение, которое позволит Украине в ближайшее время получить почти 8 миллиардов евро в рамках инструмента Ukraine Facility – механизма поддержки на период 2024–2027 годов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

В частности, из этих средств около 5 миллиардов евро будут предоставлены из ресурсов, выделенных в рамках займа на поддержку Украины в 2026 году.

"Это крупнейшая отдельная выплата Украине, осуществленная ЕС в рамках данного механизма", – отмечается в сообщении.

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Как отмечают в ЕС, выплата состоится благодаря выполнению Украиной более 20 целевых шагов, касающихся различных реформ в ключевых сферах. Речь идет о системе правосудия, борьбе с коррупцией и отмыванием средств, финансовых рынках и управлении государственными активами, человеческом капитале, бизнес-среде, децентрализацию и региональную политику, энергетику, агропродовольственный сектор, цифровую трансформацию и охрану окружающей среды.

Финансирование в рамках инструмента Ukraine Facility направлено на укрепление макрофинансовой стабильности Украины, восстановление и модернизацию, поддержание работы государственной администрации, а также на поддержку её усилий в области реформ.

Выплаты привязаны к "Плану Украины" (Ukraine Plan), в котором определяется стратегия Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также временные рамки для внедрения реформ, которые в целом согласуются с целями Украины по вступлению в ЕС.

Как отметил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, поступление транша ожидается в ближайшее время. По его словам, с учетом этих средств в этом году Украина в целом получит 13,57 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Финансовая поддержка Украины

Как сообщал УНИАН, Украина до конца этого года может получить еще 20 млрд евро от ЕС из общего кредита объемом 90 млрд евро. Для этого Украина должна продолжать демонстрировать надлежащий темп реформ.

Европейская комиссия подготовила почву для того, чтобы страны Евросоюза одобрили последнюю часть кредитной помощи Украине в размере 45 миллиардов евро из общего кредита на 90 млрд евро. Средства Киев должен получить до конца 2027 года.

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