Электромобили теряют популярность в Украине: какие авто покупали в октябре

Лидером среди подержанных электромобилей стала Tesla Model Y.

В октябре украинский автопарк пополнился чуть более чем 5 тысячами электромобилей (BEV), что на 52% меньше, чем в октябре прошлого года, сообщает"Укравтопром".

Основную часть зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые автомобили – 4813 единиц. Из них 430 были новыми (на 82% меньше, чем в прошлом году), а 4383 – подержанными (-44%).

В то же время среди 220 зарегистрированных коммерческих электромобилей новыми были лишь 13 автомобилей. При этом в октябре 2025 года из 274 зарегистрированных коммерческих электромобилей новыми были 46 автомобилей.

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ТОП-5 новых электромобилей октября:

BYD Sea Lion 06 EV – 87 единиц. Zeekr 7X – 42. Volkswagen ID.Unyx – 27. MG S6 EV – 24. Zeekr 001 – 23.

ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:

Tesla Model Y – 603 единицы. Nissan Leaf – 524. Tesla Model 3 – 491. Chevrolet Bolt – 217. KIA Niro EV – 194.

Авторынок Украины – последние новости

В октябре отечественный автопарк пополнился почти 5,2 тысячами подержанных автомобилей из США. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель сократился на 10%. Наибольшую долю среди автомобилей из США тогда составляли бензиновые модели, на которые пришлось 45% продаж.

В прошлом месяце украинцы также приобрели 1,2 тысячи легковых автомобилей из Китая, что на 61% меньше, чем за тот же месяц 2025 года. Наибольшую долю тогда составляли электромобили – 44% от общего количества. Среди новых моделей лидером стал среднеразмерный кроссовер BYD Sea Lion 06.

Всего в октябре в Украине зарегистрировали 22,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Тогда сообщалось, что Volkswagen Golf традиционно пользовался огромной популярностью на украинском рынке.

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