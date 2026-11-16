Шпионские самолеты Британии усилили наблюдение за Калинингодом: какая причина

Усиление наблюдения произошло после ядерных угроз Путина и предупреждения Москвы о применении ядерного оружия в случае блокады российского эксклава.

Британские разведывательные самолеты RC-135W Rivet Joint в октябре совершили 17 вылетов для наблюдения за деятельностью российских военных. В ходе этих миссий они неоднократно облетали российский эксклав Калининград. Количество полётов увеличилось в четыре раза по сравнению с маем, когда британские военные выполнили четыре таких миссии. Об этом сообщил журналист по вопросам обороны Том Коттерилл, который поделился соответствующими данными в социальной сети X.

По его информации, командование Королевских ВВС Великобритании задействовало в полетах два оперативных разведывательных самолета Rivet Joint. Они также осуществляли последовательное патрулирование вдоль балтийских границ НАТО с Россией и Беларусью.

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства назвал такую интенсивность полётов необычной.

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"Использование такого изысканного ресурса свидетельствует о том, что существовал очень особый запрос на информацию, на который, как считалось, могла ответить только компания Rivet Joint", – отметил он в комментарии Коттериллу.

Что могут обнаруживать британские разведывательные самолеты Rivet Joint

Rivet Joint – это переоборудованный реактивный самолет Boeing, оснащенный антеннами и приемниками. Он не имеет вооружения, а его экипажи собирают радио-, радиолокационные и другие электронные сигналы. Впоследствии аналитики используют полученные данные, чтобы определить действия противника.

Королевские ВВС Великобритании имеют три таких самолета, переоборудованных из топливозаправщиков KC-135R. Они поступили на вооружение в период с 2013 по 2017 год и входят в состав 51-й эскадрильи на авиабазе Ваддингтон в графстве Линкольншир.

Британские Rivet Joint выполняют полеты не только над Балтийским морем. В январе один из таких самолетов Королевских ВВС вместе с самолетом P-8A Poseidon ВМС США совершил полет над Черным морем вблизи оккупированного Крыма.

Полеты вокруг Калининграда также не являются чем-то необычным: британские разведывательные самолеты регулярно работают в воздушном пространстве союзников и над международными водами. Их маршруты часто можно увидеть на общедоступных сервисах отслеживания полетов. Однако именно количество вылетов в октябре привлекло внимание экспертов.

Полеты активизировались после ядерного предупреждения Путина в отношении Калининграда

Усиление разведывательной активности произошло после заявления президента России Владимира Путина в отношении Калининграда – российского эксклава на Балтийском море, расположенного между Польшей и Литвой и не связанного сухопутным коридором с остальной частью России.

1 октября во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Москве Путин заявил, что в случае прямого нападения на Россию, в частности на Калининград, вопрос о применении всего имеющегося у страны вооружения встанет немедленно.

За несколько дней до этого НАТО сообщило, что получило от России дипломатическую ноту с предупреждением о готовности Москвы применить ядерное оружие, если Альянс попытается отрезать Калининград от остальной части российской территории.

В Калининграде расположена штаб-квартира Балтийского флота России в Балтийске, а также системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы, способные достигать воздушного пространства НАТО.

Великобритания усилила наблюдение за российскими военными

Великобритания усиливает и другие меры наблюдения за российскими военными. В прошлом месяце беспилотник Protector Королевских ВВС совершил первый оперативный вылет в воздушном пространстве Великобритании. Он помогал кораблям Королевского флота отслеживать российский фрегат "Неустрашимый" в Ла-Манше.

В апреле российские истребители Су-35 и Су-27 приблизились на расстояние шести метров к британскому невооруженному разведывательному самолету RC-135W Rivet Joint над Черным морем. Министерство обороны Великобритании назвало этот инцидент самым опасным подобным случаем с 2022 года.

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