Россия готовит новый удар по энергетике Украины, – Игнат

Вражеские самолеты могут за полдня передислоцироваться и подготовиться к атаке.

Российские оккупанты планируют очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины – Силы безопасности и обороны готовятся и ожидают поддержки от партнеров.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Его, в частности, попросили прокомментировать заявления некоторых экспертов о том, что из-за угрозы со стороны украинских беспилотников Россия впервые полностью оттянула свои стратегические бомбардировщики как можно дальше от украинской границы. В этом контексте военного попросили ответить, "списывает ли с учета" враг эти самолеты.

"Пока есть бомбы, пока есть ракеты, летящие далеко… – Х-101, которые применяют, – конечно, никто их списывать не будет. И далеко не впервые они их передислоцируют "подальше от греха"… Что это даст? Ну, избежать каких-то неприятностей, каких-то неожиданных ситуаций для своей авиации. Чтобы не потерять самолеты", – сказал Игнат.

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По его словам, военные и эксперты предупреждают об опасности, если наблюдается движение стратегической авиации противника. Информация поступает, в частности, от партнеров Украины. Российские самолеты могут за полдня передислоцироваться на европейскую часть РФ и оттуда готовиться к следующему удару, что вполне возможно.

"Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует следующий, очередной удар, в чем-то удивительного нет. Они (россияне – УНИАН) не отказались от своих планов наносить удары по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры. Поэтому готовимся и, соответственно, ждем поступления дополнительных боеприпасов от партнеров… – от зенитных орудий до самолетов и, соответственно, ракет малого и среднего радиуса действия", – подчеркнул Игнат.

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Напомним, авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что Россия модернизирует бомбардировщики Ту-160, но самостоятельно изготовить новые не может. По его словам, противник потерял почти треть стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-22 и Ту-160 после операции "Паутина".

Общая численность боеспособного парка этих самолетов сейчас не превышает 30 машин, что для противника является низким показателем. Почти половину из этого количества составляют устаревшие Ту-95, которые уже существенно исчерпали свой летный ресурс, а также Ту-22М3.

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