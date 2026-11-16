Лукашенко боится, что Путин победит Украину: Лубинец назвал причину

В то же время Минск пытается демонстрировать нейтралитет и вернуть себе статус посредника в международных переговорах.

Александр Лукашенко может быть одним из тех, кто больше всего заинтересован в том, чтобы Россия не победила в войне против Украины. Белорусский лидер осознает, что в случае поражения Украины Кремль может направить свое давление на Беларусь. Такое мнение высказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Дмитрию Гордону.

Омбудсмен рассказал об общении с белорусскими представителями во время организации гуманитарной миссии в оккупированных Олешках. По его словам, Минск пытается демонстрировать нейтралитет и вернуть себе роль площадки для международных переговоров.

"Есть публичная и непубличная позиция. Публичная позиция заключается в том, что Беларусь хочет показать, что она нейтральна. Более того, они, на мой взгляд, хотят вернуть себе этот статус посредников, организаторов различных встреч", – отметил Лубинец.

Видео дня

В то же время, по мнению омбудсмена, белорусское общество осознает роль своей страны в российской агрессии против Украины. Часть белорусов, с которыми он общался, признает, что Россия использовала территорию и возможности Беларуси для начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Почему Лукашенко может опасаться победы России

Отдельно омбудсмен прокомментировал возможные опасения Лукашенко относительно исхода войны. Он считает, что белорусский лидер, пожалуй, больше всех заинтересован в том, чтобы Путин не победил Украину:

"Я вообще считаю, что Лукашенко, при том, что он сделал и делает, чуть ли не больше всех не хочет, чтобы Путин победил – это Лукашенко".

Он объяснил свою позицию тем, что победа России над Украиной может создать угрозу для самой Беларуси и её руководства.

"Потому что он понимает: если, не дай Бог, я трижды постучу по дереву, Путин победит Украину, на следующий день он будет следующим, кого Путин победит", – отметил омбудсмен.

В то же время Лубинец подчеркнул, что не слышал от официальных представителей Беларуси прямого признания ответственности страны за участие в российской агрессии. Его оценки основаны на собственных наблюдениях и беседах, в частности с белорусами, проживающими за рубежом.

Во время гуманитарной операции по эвакуации жителей Олешек белорусская сторона помогала организовывать транзит людей через свою территорию. По словам Лубинеца, для этого были привлечены медики, транспорт и представители государственных учреждений.

Лукашенко о войне: последние заявления

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что война в Украине закончится в ближайшие месяцы, и в то же время предположил, что может начаться Третья мировая война.

"Сил нет и ресурсов нет. Все устали от войны. И это начали понимать даже в Европе, откуда шла эта эскалация", – сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил о готовности Минска улучшить отношения с Варшавой. Он призвал отказаться от конфронтации, санкций и взаимных обвинений и вернуться к конструктивному сотрудничеству.

Вас также могут заинтересовать новости: