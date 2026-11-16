Курс валют в Украине: сколько стоит доллар в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,28 грн, а евро – 50,17 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 16 ноября, вырос на 1 копейку и составляет 45,98 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,28 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 9 копеек и составляет 51,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,17 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,00 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,30 грн/евро, а курс продажи – 51,00 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 16 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,43 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,22 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой высказал мнение, что колебания на валютном рынке вряд ли примут характер системного скачка курса. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 22 ноября будет находиться в пределах 45–45,7 гривни на межбанковском рынке и 45–45,7 гривни на наличном рынке.

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