В мире образуется избыток нефти: аналитики прогнозируют падение цен, - Bloomberg

Разница между мировой добычей нефти и спросом может составить 2 млн баррелей в сутки.

В следующем году мировой рынок нефти столкнется со "значительным профицитом", что приведет к снижению цен. По прогнозу аналитиков Goldman Sachs Group Inc, к концу 2027 года стоимость нефти Brent может снизиться до 78 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

По оценкам банка, в 2027 году предложение нефти будет превышать конечный спрос на 2 млн баррелей в сутки. При этом прогноз уже учитывает возможные перебои с поставками, отметили аналитики банка.

По их оценкам, фьючерсы на нефть марки Brent в следующем году будут стоить в среднем 88 долл. за баррель, а к концу года подешевеют до 78 долл. Это произойдет по мере постепенного снижения надбавки к цене, обусловленной рисками перебоев с поставками.

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В Международном энергетическом агентстве, базирующемся в Париже, на прошлой неделе сообщили, что мировой рынок нефти впервые с начала конфликта между США и Ираном переходит к профициту.

"По нашему базовому сценарию, поставки с Ближнего Востока вырастут выше среднего уровня 2025 года благодаря дальнейшей адаптации за счет перекачки нефти с танкера на танкер и расширения трубопроводной сети, тогда как рост предложения в других регионах остановится", – отметили аналитики Goldman.

В понедельник, 16 ноября, цена нефти марки Brent колебалась вблизи 96 долл. за баррель. Максимального в этом году уровня – более 126 долл. за баррель – эталонная марка достигла в апреле, что стало самым высоким внутридневным показателем с 2022 года. С начала года средняя цена составляет около 91 долл.

Поскольку конфликт затягивается, несколько производителей в регионе заявили о планах увеличить пропускную способность трубопроводов, чтобы уменьшить зависимость от Ормузского пролива.

"Поскольку производители Персидского залива инвестируют в трубопроводы, обходящие Ормузский пролив и транспортирующие нефть непосредственно в Оманский залив, Красное или Средиземное море, мы ожидаем, что в течение следующего года пропускная способность трубопроводов увеличится на 3,8 млн баррелей в сутки", – отметили аналитики.

Китай, как крупнейший в мире импортер нефти, вряд ли сможет поддержать цены на сырьё. По оценкам аналитиков, длительное сокращение потребления автомобильного топлива приведёт к снижению спроса на 400 тыс. баррелей в сутки.

"Мы оцениваем, что общий спрос Китая на нефть достиг пика в 2025 году", – добавили в Goldman Sachs.

Нефть в мире – последние новости

13 ноября сообщалось, что РФ продает свою нефть с рекордными за три года скидками. Это происходит на фоне сокращения закупок российского сырья со стороны Индии и возобновления поставок с Ближнего Востока.

11 ноября стало известно, что Турция, являющаяся одним из главных покупателей нефти в России, обнаружила около 135 миллионов баррелей "черного золота" на двух новых месторождениях на юго-востоке страны.

Ранее, 9 ноября, цены на нефть снизились после того, как президент США Дональд Трамп преуменьшил вероятность новых ударов по Ирану.

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