'Интересная история': эксперт прокомментировал идею выхода из Донбасса в обмен на вступление в НАТО

Настоящей гарантией безопасности для Украины стало бы размещение авиации НАТО на территории Украины для сбивания российских дронов и ракет.

Разговоры о членстве в Организации Североатлантического договора не должны выглядеть как красивая бумажка без реальных гарантий безопасности. Об этом военный эксперт Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", сказал в эфире Радио NV.

В частности, он прокомментировал предложение США о возможности вступления Украины в НАТО в обмен на вывод ВСУ из Донецкой области на фоне того, что инициатор войны Владимир Путин требует от Альянса прекратить расширение и чтобы страны, вступившие в блок после 1997 года, вышли из него.

Эксперт считает, что возникла "интересная ситуация", когда Украине вообще что-то предлагают, ведь обычно на всех переговорах речь шла о том, что Украина должна чем-то поступиться и, в свою очередь, получить за это почти ничего. В то же время ранее говорилось, что Россия ничем не должна была уступать.

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"То есть, мы должны были каким-то образом уговорить агрессора и сделать ему приятное… Россия панически боится НАТО у своих границ, они сейчас на переговорах давят, чтобы Финляндия отказалась от членства, чтобы НАТО вернулось к состоянию 1997 года. А теперь возник вопрос о членстве Украины в НАТО, то есть о том, что НАТО будет находиться в непосредственной близости от России. При этом Зеленский отдельно подчеркнул, что это не будет означать признания Донбасса российским", – отметил Нарожный.

В то же время эксперт гипотетически представил: если Украина станет членом НАТО, то какая от этого будет польза для нашего государства в нынешних условиях. Для поиска ответа он предложил обратить внимание на Румынию в ситуации, когда в её территориальных водах российские дроны уничтожают нефтяные танкеры.

"Что делает НАТО? Альянс собирается на консультации и договаривается о том, что министры обороны Румынии и Болгарии будут чаще обмениваться телефонными звонками, и им нужно выделить более 50 млн евро на улучшение связи, и эти средства будут выделяться в течение одного года", – заявил Нарожный.

Он предположил, что в случае с Украиной, если она станет членом Альянса, а Россия условно нанесет удар по одному из городов, результатом членства станет то, что украинский министр будет звонить другому министру какой-то страны и докладывать о ситуации.

"То есть я не вижу какого-то огромного бенефита (выгоды) от каких-то других гарантий безопасности, от того, что нам будут переданы какие-то дальнобойные ракеты, у нас будет размещена авиация НАТО, которая будет подниматься на каждую ракету, летящую из России, – именно членство в НАТО, это очень хорошая бумажка, но пользы от неё может быть не так много, как мы себе представляем", – считает Нарожный.

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия настаивает не только на отказе Киева от членства в НАТО, но и на лишении Украины возможности участвовать в политике коллективной безопасности и обороны Европейского Союза, даже если страна станет членом блока.

На фоне этих требований президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе переговоров американская сторона впервые подняла вопрос о возможном обмене: вступление Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из части Донбасса.

Как известно, Зеленский отстаивает позицию, что Украине нужны конкретные условия будущих договоренностей, а не общие формулировки о гарантиях, подобные тем, что дает НАТО. В то же время, по его убеждению, членство Украины в НАТО стало бы гарантией защиты от повторной российской агрессии, ведь Путин вряд ли решится воевать против всех стран Альянса.

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