Почти половина украинцев готова работать после выхода на пенсию: названы условия

Почти половина украинцев хотела бы или допускает возможность работать после выхода на пенсию. Об этом на конференции сообщила ведущая исследовательница Украинского центра социальных реформ Института демографии и исследований качества жизни им. М. Птухи НАНУ Мария Крымова.
По её словам, уровень занятости украинцев заметно снижается по мере приближения к пенсионному возрасту. Если среди людей в возрасте 50–54 лет работают примерно 72% человек, то в возрастной группе 55–59 лет этот показатель снижается до 59%. Среди украинцев в возрасте 60–64 лет, то есть тех, кто достигает официального пенсионного возраста, работают лишь около 35%.
"Это логично с одной точки зрения, потому что, конечно, с приближением к пенсионному возрасту люди постепенно завершают свою трудовую деятельность. Но по сравнению с европейскими странами эта динамика сокращения в Украине значительно быстрее", – сказала Крымова.
В то же время, по результатам опроса, 43% респондентов хотели бы или, по крайней мере, не исключают возможности работать после выхода на пенсию. Часть из них имеет четкое желание продолжать трудовую деятельность, еще около 15% допускают это при наличии определенных стимулов или определенных условий.
Почему украинцы готовы работать после выхода на пенсию
Мотивы продолжения трудовой деятельности существенно отличаются. В частности, для 70% тех, кто допускает работу после выхода на пенсию, главным объяснением является то, что к этому их может вынудить сама жизнь.
"За этими словами чаще всего стоит, в первую очередь, опасение, что дохода не хватит на жизнь, и человек будет вынужден работать", – отметила Крымова.
В то же время для части людей работа на пенсии – способ сохранить социальную активность, общение и ощущение собственной полезности. Некоторые украинцы также хотят не терять связь со своей профессией и продолжать заниматься любимым делом.
Еще одна категория готова работать только при условии, что характер и формат занятости будут соответствовать их потребностям и желаниям.
Она подчеркнула, что 43% потенциально заинтересованных в работе после выхода на пенсию нельзя автоматически считать готовым кадровым резервом для украинской экономики.
"Это разные люди с разными намерениями, с разными условиями жизни, и между их желанием работать и реальной возможностью это сделать очень часто лежит большое расстояние", – добавила Крымова.
Дефицит рабочей силы в Украине – главные новости
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