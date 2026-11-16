Почти половина украинцев готова работать после выхода на пенсию: названы условия

Для большинства потенциальных работников старшего возраста главным мотивом является опасение, что пенсии не хватит на жизнь.

Почти половина украинцев хотела бы или допускает возможность работать после выхода на пенсию. Об этом на конференции сообщила ведущая исследовательница Украинского центра социальных реформ Института демографии и исследований качества жизни им. М. Птухи НАНУ Мария Крымова.

По её словам, уровень занятости украинцев заметно снижается по мере приближения к пенсионному возрасту. Если среди людей в возрасте 50–54 лет работают примерно 72% человек, то в возрастной группе 55–59 лет этот показатель снижается до 59%. Среди украинцев в возрасте 60–64 лет, то есть тех, кто достигает официального пенсионного возраста, работают лишь около 35%.

"Это логично с одной точки зрения, потому что, конечно, с приближением к пенсионному возрасту люди постепенно завершают свою трудовую деятельность. Но по сравнению с европейскими странами эта динамика сокращения в Украине значительно быстрее", – сказала Крымова.

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В то же время, по результатам опроса, 43% респондентов хотели бы или, по крайней мере, не исключают возможности работать после выхода на пенсию. Часть из них имеет четкое желание продолжать трудовую деятельность, еще около 15% допускают это при наличии определенных стимулов или определенных условий.

Почему украинцы готовы работать после выхода на пенсию

Мотивы продолжения трудовой деятельности существенно отличаются. В частности, для 70% тех, кто допускает работу после выхода на пенсию, главным объяснением является то, что к этому их может вынудить сама жизнь.

"За этими словами чаще всего стоит, в первую очередь, опасение, что дохода не хватит на жизнь, и человек будет вынужден работать", – отметила Крымова.

В то же время для части людей работа на пенсии – способ сохранить социальную активность, общение и ощущение собственной полезности. Некоторые украинцы также хотят не терять связь со своей профессией и продолжать заниматься любимым делом.

Еще одна категория готова работать только при условии, что характер и формат занятости будут соответствовать их потребностям и желаниям.

Она подчеркнула, что 43% потенциально заинтересованных в работе после выхода на пенсию нельзя автоматически считать готовым кадровым резервом для украинской экономики.

"Это разные люди с разными намерениями, с разными условиями жизни, и между их желанием работать и реальной возможностью это сделать очень часто лежит большое расстояние", – добавила Крымова.

Дефицит рабочей силы в Украине – главные новости

Летом 2026 года сообщалось, что дефицит кадров в Украине достиг исторического максимума. Именно эту проблему большинство опрошенных предпринимателей называют главным препятствием для ведения бизнеса во время войны.

По подсчетам Минэкономики, для ежегодного роста ВВП на 7% Украине требуется 4,5 миллиона дополнительных работников, которых необходимо привлечь в течение следующих 10 лет.

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