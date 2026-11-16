Роботы могут сравняться с людьми по численности к 2083 году – но есть одно условие

Сейчас в мире насчитывается всего около 10 тысяч Андроидов, но по некоторым прогнозам уже к 2050 году их количество может достичь миллиарда.

В будущем человечество может столкнуться с необычной демографической ситуацией: число гуманоидных роботов на планете способно сравняться с населением Земли – и даже превысить его. Чтобы проверить, насколько реалистичен такой сценарий и при каких условиях он возможен, ученые разработали специальную математическую модель, пишет ZME Science.

Сейчас в мире насчитывается всего около 10 тысяч человекоподобных роботов, но по некоторым прогнозам уже к 2050 году их количество может достичь миллиарда. В то же время рост населения Земли замедляется: по оценкам ООН, оно увеличится примерно с 8,2 млрд человек в 2025 году до пиковых 10,3 млрд в середине 2080-х, после чего пойдет на спад.

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К 2083 году роботов может быть больше, чем людей

Вопрос о том, когда андроиды смогут сравняться с людьми по численности, изучили физик Алессио Закконе (Миланский университет), математический биолог Томас Тансталл (Эксетерский университет) и ученый Джесси Оузубел (Рокфеллеровский университет).

Они построили математическую модель, которая учитывает не только темпы выпуска новых роботов, но и срок их службы, поломки, а также способность машин собирать себе подобных.

Авторы рассмотрели два сценария. В первом роботов выпускают на обычных заводах, где основную работу выполняют люди. Во втором сами гуманоиды становятся частью конвейера: они помогают собирать новые машины, расширяют мощности предприятий и ускоряют производство.

Именно второй вариант способен радикально изменить ситуацию. Если роботы будут достаточно эффективно участвовать в собственном производстве, их популяция начнет расти по экспоненте – ученые называют это самоускоряющимся ростом. Для этого заводы с роботами должны выпускать больше новых машин, чем выходит из строя старых.

Расчеты показывают: при сохранении нынешней модели производства к 2100 году на планете будет около 4 млрд человекоподобных роботов. Это заметно меньше ожидаемого населения Земли, которое к тому времени составит примерно 10,2 млрд человек.

Но если после 2050 года роботы начнут активно участвовать в сборке новых машин, прогноз изменится. В зависимости от того, насколько эффективно машины смогут масштабировать собственное производство (в модели это описывается как отрицательная, нейтральная или положительная обратная связь), андроиды сравняются с людьми по численности к 2100, 2090 или уже к 2083 году соответственно.

Ученые также проверили, могут ли роботы догнать людей уже к 2050 году. Математически такой вариант возможен, но требует настолько стремительного наращивания выпуска, что на практике его нельзя считать реалистичным.

Кроме того, массовое производство гуманоидов упрется в вполне земные ограничения: для сборки миллиардов машин потребуются колоссальные объемы электроэнергии, полупроводников и металлов. Даже самые автономные роботы останутся зависимыми от инфраструктуры, инвестиций и производственных мощностей.

Исследователи подчеркивают, что их модель не называет точную дату "роботизации" планеты, а лишь определяет условия, при которых она возможна. Более того, численное превосходство машин не равно их экономическому или социальному доминированию: даже сравнительно небольшая армия роботов способна выполнять больше полезной работы, чем миллиарды людей.

Ранее УНИАН писал, что маленькие роботы-гуманоиды по цене смартфона произвели фурор в Китае. Такой ценник может стать прорывом для отрасли, сделав роботов доступными не только для компаний, но и для людей.

Глава OpenAI Сэм Альтман утверждает, что в будущем у каждого человека будет свой робот. Главной проблемой Альтман считает не создание самого робота, а разработку "мозга". Машине предстоит научиться воспринимать окружающий мир, рассуждать и выполнять задачи в реальной среде.

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