ЕС выделил более 1,7 млрд евро на дроны, боеприпасы и ПВО для Украины

В ЕС намерены и впредь поддерживать стабильность в Украине.

В Европейском Союзе приняли решение выделить крупную сумму денег на закупку вооружения для Украины. Сумма в размере более 1,7 млрд евро будет направлена на покупку дронов, боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в сети X по итогам встречи с премьер-министром Украины Сергеем Корецким.

"Сегодня мы также выделили более 1,7 млрд евро, чтобы помочь в закупке дронов, боеприпасов и систем противовоздушной обороны для Украины", – подчеркнула фон дер Ляйен.

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По её словам, во время встречи фон дер Ляйен и Корецкий уделили особое внимание продолжению реализации Украиной реформ в самых сложных условиях.

"Мы обсудили дальнейшие шаги, особенно в отношении верховенства права, судебной реформы и борьбы с коррупцией", – сообщила председатель Еврокомиссии.

При этом, как заверила она, дополнительные почти 8 млрд евро, которые являются крупнейшей разовой выплатой в рамках инструмента механизма помощи для Украины (Ukraine Facility), сейчас уже находятся в процессе перечисления благодаря решению Совета ЕС.

"Европа продолжит выступать на стороне Украины и поддерживать её устойчивость в условиях усиленных российских атак на энергетику, отопление, водоснабжение и другую критическую инфраструктуру", – отметила фон дер Ляйен.

Поддержка Украины со стороны ЕС

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза одобрил решение в ближайшее время предоставить Украине почти 8 миллиардов евро помощи в рамках инструмента Ukraine Facility. Из этих средств около 5 миллиардов евро будут предоставлены из ресурсов, выделенных в рамках займа на поддержку Украины в 2026 году.

15 июля фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский подписали письмо о намерениях относительно стратегического партнерства в оборонно-промышленном комплексе между Украиной и Еврокомиссией. Крупное оборонное соглашение между ЕС и Украиной – это первый документ, лежащий в основе соглашения о дронах. Предполагается объединить украинские изобретения с промышленными мощностями стран Евросоюза для быстрого производства дронов в крупных масштабах.

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