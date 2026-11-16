Вместо Комо и Ниццы: названы 5 недооцененных мест в Европе, куда стоит поехать в 2027 году

В Европе еще осталось немало прекрасных мест, куда еще не добрались толпы туристов.

Пока некоторые популярные европейские туристические направления вроде озера Комо в Италии страдают из-за толп туристов, другие, не менее прекарсные места, еще могут удивить спокойной атмосферой.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 12 более спокойных направлений по всему миру, куда стоит отправиться в 2027 году. Пять из них находяться в Европе.

"Ни для кого не секрет, что некоторые туристические направления притягивают огромные толпы людей. Молодожены стремятся на Санторини, семьи – в Барселону, а места на побережье Амальфи зачастую бронируют за год вперед. Несмотря на всю свою красоту, эти локации работают на пределе своих возможностей, и во многих уголках планеты проблема чрезмерного туризма становится все более серьезной", – отметили авторы подборки.

Видео дня

Именно поэтому они призывают туристов обратить внимание на менее известные направление – достаточно привлекательные и развитые, но пока еще ненастолько популярные.

5 недооцененных мест в Европе, которые стоит посетить в 2027 году

1. Вандея, Франция

Пока Французская Ривьера и другие средиземноморские горячие точки летом трещат по швам от туристов, в регионе Вандея есть те же пляжи, скалистые утесы, острова, холмы, велосипедные и конные маршруты, рыбацкие портовые города, деревни в пастельных тонах, солончаки, величественные замки, но без толп. Неудивительно, что здесь любят отдыхать французы и многие другие европейцы.

Особенно тревел-эксперт Энн Дуглас Лотт рекомендует это место любителям морепродуктов, активного отдыха и мимпатичных маленьких европейских городков. Также стоит попробовать любимое местное блюдо, сардины в Le Banc de Sardines, и покататься на велосипеде по острову Йе.

Лучшее время, по ее словам, туда ехать в разгар сезона, если хочется искупаться на побережье, однако сентябрь там также прекрасный, солнечный и гораздо менее многолюдный.

2. Тбилиси, Грузия

По словам бывалой путешественницы Бриджит Фицгиббонс, в столице Грузии туристов ждут захватывающие горные маршруты, впечатляющие винодельческие регионы и очаровательная набережная для прокулок вдоль реки.

Она отмечает, что Грузия вполне может заменить собой более переполненные страны Западной Европы, а ехать туда лучше всего с лета до поздней осени (до наступления зимы), чтобы успеть насладиться живописными горными городками.

"Италия или Франция, безусловно, прекрасны, но поездка туда обойдется дороже, к тому же, как многие отмечают, там слишком много туристов. Культура и история Грузии невероятно многогранны", – добавила эксперт.

3. Озеро Балатон, Венгрия

Тревел-эксперт Зара Сехавати отмечает, этот идиллический уголок в Венгрии часто остается в тени Будапешта.

"Озеро очень большое, поэтому на его берегах каждый найдет что-то по душе: например, Шиофок славится фестивалем электронной музыки Balaton Sound, а Тихань – лавандовыми полями. Это место, где венгры обожают проводить лето. Приезжайте сюда вместо озера Комо или других популярных европейских озер – там обычно слишком много туристов, шумно и дорого", – отмечает она.

При этом, по ее словам, лучше всего посещать это место в период с июня по август.

Кроме того, неподалеку от Балатона находится озеро Хевиз – крупнейшее в мире природное термальное озеро с целебными свойствами.

4. Апулия, Италия

Как пишет опытная туристка Серина Патель, в Италии полно знаменитых городов, и на фоне таких направлений, как побережье Амальфи или Чинкве-Терре, Апулию легко упустить из виду. Но делать этого не стоит: здесь путешественников ждут великолепные пляжи, превосходная кухня и богатое историческое наследие.

По ее словам, этот регион является отличной альтернативой классическим итальянским маршрутам: благодаря выходу к морю Апулию часто сравнивают с побережьем Амальфи или Чинкве-Терре, однако здесь более доступные цены и гораздо меньше туристов.

При этом благодаря южному расположению наслаждаться хорошей погодой здесь можно даже в межсезонье. Чтобы избежать пика туристического потока и изнуряющей жары, лучше всего приезжать в период с апреля по июнь или с сентября по октябрь.

5. Центральный Уэльс, Великобритания

"Когда люди думают об Уэльсе, они чаще всего представляют себе впечатляющее побережье Южного Уэльса или замки и горы Северного Уэльса. Центральный Уэльс – это своего рода "промежуточная" территория, которая, тем не менее, может похвастаться нетронутыми пляжами, руинами замков и богатейшим валлийским культурным наследием. Повсюду здесь можно услышать мелодичное звучание валлийского языка", – отмечает єксперт издательства Тасмин Уэби.

Особенно она рекомендует арендовать автомобиль и проехать через курортные городки графства Поуис, пересечь Кембрийские горы, а затем двигаться вдоль побережья Кередигиона.

По словам экспеты, лучше всего ехать туда с июня по сентябрь – дни становятся длиннее, погода теплее, а толпы туристов, в отличие от более популярных соседних регионов, здесь отсутствуют.

Куда лучше не ехать в 2027 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты туристического издательства Fodor's опубликовали свой No List 2027, куда вошли популярные туристические направления, от посещения которых лучше воздержаться в следующем году.

Одновременно команда портала назвала 27 мест, которыми их можно заменить.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.