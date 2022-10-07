Для подготовки такого наступления оккупантам понадобится несколько месяцев.

Повторное наступление российских войск на Киев возможно. В то же время для формирования ударных сил оккупантам понадобилось бы 2-3 месяца.

Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона.

На вопрос, возможно ли повторное наступление на Киев Наев ответил: "Оно возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца".

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Впрочем, генерал подчеркнул, что Киев защищен лучше, чем перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля.

По его мнению, Беларусь может вступить в войну, "когда получит соответствующую команду от РФ". Украина знает, как отреагировать на такой сценарий.

Повторное наступление на Киев: пойдет ли РФ на столицу снова

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве рассказали об обороне в случае нового штурма Россией.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин, вероятно, снова вернулся к идее нового наступления на Киев и может направить свои войска через Беларусь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае нового наступления с территории Беларуси оккупанты получат ответ от Украины, на который не рассчитывают.

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