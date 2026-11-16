На фронте погиб экс-мэр Равы-Русской Николай Зинько (фото)

Он служил заместителем командира батальона в 5-й отдельной штурмовой бригаде.

На войне погиб военнослужащий 5-й отдельной штурмовой бригады, бывший мэр Равы-Русской и председатель Львовской областной организации ВО "Свобода" Николай Зинько. О гибели соратника на своей странице в Facebook сообщил лидер партии Олег Тягнибок.

"Трагическая весть для всей свободовской семьи. Погиб наш побратим, боец "Легиона Свободы", многолетний член "Свободы", бывший мэр Равы-Русской, председатель Львовской областной организации ВО "Свобода" Николай Зинько", – написал Тягнибок.

Обстоятельства, дата и направление фронта, где погиб военнослужащий, в сообщении не указываются.

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По информации лидера ВО "Свобода", Зинько родился в октябре 1987 года в Раве-Русской. Вырос в националистической среде. Его мать родилась в Сибири в семье репрессированных. Ее родители, родом из Стрыйского района, были вывезены из-за того, что брат деда принадлежал к УПА.

Как отмечает Тягнибок, Николай окончил факультет международных отношений ЛНУ им. И. Франко, стал членом "Свободы" с 2009 года. Возглавлял Рава-Русскую городскую организацию "Свободы" и был депутатом Рава-Русского городского совета.

С началом российско-украинской войны добровольно ушел на фронт, служил в добровольческом батальоне "Сич". В 2015 году был отозван со службы и стал мэром Рава-Русской.

По словам Тягнибока, когда началась полномасштабная война, Зинько снова отправился на фронт.

"Сначала служил в ДФТГ "Свобода", а затем заместителем командира батальона в 5-й отдельной штурмовой бригаде", – рассказал он.

Гибель на войне популярного украинского блогера

15 октября во время боевого задания на фронте погиб популярный украинский блогер и военнослужащий Кирилл Солошенко, известный в сети как Кирилл Акуратный.

Как известно, боец закрыл собой сослуживца от прямого удара российского FPV-дрона.

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