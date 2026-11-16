Россия постоянно модернизирует 'Искандеры': эксперт предупредил об угрозе

Он отмечает, что в первую очередь это касается точности ударов и противодействия средствам РЭБ.

Россияне постоянно модернизируют ракеты "Искандер". Об этом заявил в эфире телемарафона обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников.

По его словам, это делается для того, чтобы повысить их точность в условиях постоянного воздействия средств РЭБ.

"Если мы говорим о радиолокационной головке самонаведения, то действительно на сегодняшний день наши специалисты изучают обломки, которые были найдены после атак с использованием данной ракеты, а именно речь идет о ракете 9М723", – отметил эксперт.

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По его словам, при понимании принципов и частот работы станет возможным разработать комплекс противодействия для подавления подобных каналов наведения.

"Другая ситуация с оптической системой наведения, поскольку она использует исключительно те данные, которые может получить по характерным очертаниям тех или иных объектов, расположенных на земле, и, соответственно, маскировка объектов, особенно таких крупных инфраструктурных, как мостовые переходы через реку Днепр, является чрезвычайно сложным и инженерно затратным делом", – сказал Кушников.

По его словам, на сегодняшний день в данном случае можно рассчитывать на получение необходимых запасов перехватчиков, которые используются для противоракетной обороны.

Модернизация "Искандеров"

Как сообщал УНИАН, РФ модернизировала свою ракету "Искандер", затруднив ее перехват. По мнению Валерия Романенко – авиаэксперта, ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации, сомнительно, что модернизированные "Искандеры" смогут "скрываться" от украинской системы ПВО на низкой высоте.

По его словам, эта баллистическая ракета не способна скрываться на малой высоте. Стандартно у нее высота траектории зависит от дальности. Минимальная высота траектории – это несколько десятков километров.

Также он отметил, что РФ действительно могла увеличить маневренность "Искандеров", однако это не является критическим обновлением для имеющихся в Украине систем ПВО.

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