Дженсен Хуанг может вернуться в Nvidia, его сторонники собрали 'военный штаб', - FT

Попытки вернуть бывшего руководителя Nvidia начались всего через несколько дней после его ухода с поста.

Дженсен Хуанг может вернуться на пост гендиректора Nvidia. Его сторонники в Кремниевой долине пытаются убедить совет директоров восстановить его в должности и рассчитывают заручиться поддержкой Белого дома, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Хуанг обсуждает перспективу возвращения со своими доверенными лицами. Один из его сторонников подтвердил Financial Times, что группа представителей технологической отрасли формирует своего рода "военный штаб", который займется продвижением этой идеи. Сам Хуанг поддерживает эти усилия.

"Все влиятельные люди в технологической отрасли любят Дженсена", – заявил один из участников кампании.

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Попытки вернуть бывшего гендиректора Nvidia начались всего через несколько дней после его ухода с поста. Отставка произошла на фоне скандала, связанного с сообщениями о его внебрачных отношениях, в том числе с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая, а также с подчиненной.

Ситуация вызвала серьезные вопросы относительно соблюдения Nvidia требований национальной безопасности при продаже передовых ИИ-чипов азиатским клиентам, потенциально связанным с Китаем. Совет директоров инициировал независимое расследование обстоятельств скандала.

Тем временем кампания в поддержку Хуанга получила публичную поддержку со стороны представителей технологической индустрии. Среди выступивших за его возвращение – глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а также руководитель Epic Games Тим Суини. Они присоединились к открытому письму с требованием восстановить Хуанга в должности.

Однако возвращение основателя Nvidia может столкнуться с сопротивлением в Вашингтоне, пишет FT. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что компании следует искать нового гендиректора за пределами собственной организации. По его мнению, Nvidia необходимы серьезные изменения в руководстве.

Дополнительным препятствием может стать позиция совета директоров, который уже рассматривает возможных преемников Хуанга. Ранее FT сообщал, что совет директоров Nvidia рассматривает главу британской Arm на пост нового генерального директора. Пока же обязанности временного руководителя исполняет финансовый директор компании Колетт Кресс.

УНИАН писал, что ИИ-компании готовятся к масштабной катастрофе, которая может состояться уже в ближайшие 6 месяцев. В качестве базового сценария рассматривают крупную кибератаку, которая может нарушить работу банков, интернета или даже систем электроснабжения.

Ранее стало известно, что ошибка ИИ едва не привела к войне между США и Китаем весной 2026 года. Аналитик Пентагона слишком доверился выводам нейросети при анализе данных.

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