Samsung, SK hynix и Micron обвинили в сговоре из-за искусственного дефицита памяти

За 18 месяцев цены на обычную DRAM выросли на 697%, что повлекло за собой негативные последствия для всей отрасли потребительской электроники.

Крупнейшим производителям памяти в лице Samsung, Micron и SK hynix не удалось добиться закрытия коллективного антимонопольного иска в США. Их обвиняют в согласованном сокращении поставок оперативной памяти и последующем росте цен на DRAM.

Как сообщает TechPowerUp, судья Ноэль Уайз из окружного суда Северного округа Калифорнии счел доводы истцов достаточно обоснованными, открыв путь для полноценного судебного разбирательства. При этом обвинения пока не доказаны, а все три производителя отрицают нарушения.

Иск подали в июне 2026 года 17 потребителей и представителей небольших компаний. Они утверждают, что с конца 2022 года Samsung, Micron и SK hynix согласованно сокращали выпуск обычной DRAM и перенаправляли мощности на производство высокоскоростной памяти HBM для ИИ. По версии истцов, за 18 месяцев цены на обычную DRAM выросли на 697%, что повлекло за собой негативные последствия для всей отрасли потребительской электроники.

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Ответчики настаивали, что их действия были лишь естественной реакцией на рост спроса со стороны ИИ-индустрии. Они утверждают, что новый иск по сути повторяет предыдущее дело, связанное с ограничением поставок DRAM в 2016–2018 годах. Тогда суды не нашли достаточных доказательств сговора, а в 2022 году Девятый окружной апелляционный суд США подтвердил отклонение требований.

Однако судья отклонил доводы производителей. Среди новых обстоятельств отмечаются долгосрочные контракты на поставки HBM, отказ Samsung и SK hynix заключать аналогичные долгосрочные соглашения с некоторым покупателями обычной DRAM, закрытие Micron потребительского бренда Crucial, а также появление в январе 2026 года практически одинаковых процедур проверки клиентов у всех трех компаний.

При этом решение суда не означает, что Samsung, SK hynix или Micron признаны виновными. На данном этапе суд только решил, что приведенных истцами аргументов достаточно для продолжения разбирательства. Теперь компаниям предстоит ответить на иск до 7 декабря, а первое совещание по дальнейшему ведению дела назначено на 12 января 2027 года.

TechPowerUp пишет, что у дела есть и исторический контекст. В 1998–2002 годах Samsung, Hynix и другие производители действительно участвовали в картеле на рынке DRAM. Samsung тогда выплатила штраф $300 млн, а Hynix – $185 млн; Micron получила иммунитет за сотрудничество со следствием. Суд разрешил учитывать эту историю при рассмотрении нового дела, хотя она сама по себе не доказывает нынешний сговор.

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По оценке аналитиков, в ближайшие годы многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные произвожители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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