Точность 'Искандеров' до метра преувеличена: Романенко назвал реальные показатели

Эксперт объяснил, может ли дальнейшее повышение точности существенно что-то изменить, если ракеты и раньше могли попадать в различные объекты.

Высокая точность баллистических ракет"Искандер-М" в настоящее время составляет около 5–7 метров. Попадание в таких пределах считается прямым. Об этом в комментарии УНИАН сообщил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

В частности, он ответил на вопрос, технически ли возможно добиться того, чтобы точность баллистических ракет "Искандер-М" при поражении целей возросла до "плюс-минус метра".

"Скорее, "плюс-минус метр" – это преувеличение, ведь все-таки речь идет об огромной скорости. Вряд ли это технически возможно реализовать", – подчеркнул Романенко.

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Как отметил авиаэксперт, с самого начала этот комплекс рассчитывался как относительно высокоточный.

По его словам, эти ракеты действительно оснащены системами донаведения на конечной части траектории.

"В целом с самого начала было заявлено, что точность составляет от 5 до 7 метров. Это как раз вероятная точность", – сообщил Романенко.

В то же время, говоря о наличии систем донаведения, авиаэксперт отметил, что существует два их типа. В частности, могут устанавливаться варианты оптоэлектронной системы, которая сканирует местность, сравнивает её с эталонным изображением определённого участка ландшафта в памяти компьютера, после чего для коррекции полёта ракеты используются аэродинамические рули. Другой вариант – радиолокационная система, которая также сканирует местность, но иным способом.

"Если оптические системы работают при благоприятных погодных условиях днем и ночью – оптоэлектроника охватывает инфракрасный спектр, – то радиолокационная система донаведения работает при любых погодных условиях. И это очень неприятно, но она намного дороже", – пояснил Романенко.

Он добавил, что неизвестно, какая именно система была установлена на конкретной ракете во время запуска россиянами.

Существует ли вероятность, что каким-то образом россиянам удастся усовершенствовать эти ракеты

Как подчеркнул Романенко, техника постоянно развивается.

"Но сказать, что они будут попадать в монету номиналом 10 гривен, – вряд ли. В то же время постепенное развитие радиоэлектроники действительно способствует повышению точности", – добавил Романенко.

Кроме того, по его словам, приводы, управляющие аэродинамическими поверхностями, также могут способствовать повышению точности.

"Но 5–7 метров – это уже высокоточное поражение. В целом считается, что промах – это когда ракета попала более чем в 20 метрах от цели. А если она попала в пределах 5–7 метров, это считается практически прямым попаданием", – подчеркнул Романенко.

Кроме того, он объяснил, может ли дальнейшее повышение точности существенно что-то изменить, если ракеты и раньше могли попадать в различные объекты, например энергетической инфраструктуры.

"Понимаете, для объектов с большой площадью не нужно было устанавливать головки самонаведения. Ракета прилетала по координатам. Достаточно было инерционной системы. Даже помехи спутниковой системе могли не повлиять, ведь зачем делается двойная система? На крылатую ракету влияет боковой ветер – он сбивает её с курса. А на баллистическую ракету, которая поднялась высоко, а потом упала, какой там ветер? Никакой ветер на неё не влияет", – отметил Романенко.

Однако если россияне стремятся наносить удары по объектам небольшого размера, то для этого устанавливают головки самонаведения. Например, это может понадобиться для поражения моста, имеющего небольшую ширину. Благодаря таким головкам самонаведения точность попадания возрастает.

"Она достигает таких параметров – 5–7 метров", – добавил Романенко.

Соответственно, коррекция происходит на терминальном участке траектории, когда ракета уже падает на цель.

"На корректировку точки попадания уходит несколько секунд", – сообщил Романенко.

Как сбивать эти ракеты

Как отметил авиаэксперт, независимо от того, какая система установлена в ракете "Искандер-М" – оптоэлектронная или радиолокационная, сбивать их можно одинаковыми средствами.

"Сбивать комплексом Patriot. Или, когда мы получим, возможно, и SAMP/T NG. Но пока что – комплекс Patriot. Никакой разницы нет. Единственное, что существуют помехи как для систем наведения оптического диапазона, так и для систем радиолокационного диапазона. Это довольно сложно, это затратно, но это нужно делать, потому что иначе будем под ударами", – сообщил Романенко.

Также он отметил, что существуют и пассивные средства противодействия.

"Можно спокойно создавать дымовые завесы, запускать радиолокационные помехи – мелко нарезанная проволока тоже на несколько минут создаст завесу. А это как раз время подлета ракеты. Такая завеса сделает объект невидимым для бортового радара, и тогда ракета будет наводиться только по инерциальной системе, которой создать помеху невозможно", – рассказал эксперт.

Что этому предшествовало

Недавно британское издание The Telegraph сообщило, что в России модернизировали баллистические ракеты "Искандер", оснастив их оптическими и радиолокационными головками самонаведения. Это позволяет ракетам корректировать курс в последние секунды перед попаданием в цель и наносить удары с ювелирной точностью.

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