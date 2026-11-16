Нацбанк представил сразу три новые памятные монеты: чему они посвящены (фото)

Постепенно в наличный оборот будет введено по 2 миллиона штук каждой из монет.

Национальный банк вводит в обращение три новые памятные монеты из тематической серии "Мы сильны. Мы вместе", посвященной единству Украины и ее областям.

Как сообщила пресс-служба регулятора, новые монеты посвящены Львовской, Тернопольской и Черновицкой областям.

Монеты имеют номинал 10 гривень, изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

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Аверс всех трех памятных монет, предназначенных для обращения, идентичен аверсу монеты номиналом 10 гривень образца 2018 года.

Главный элемент реверса монет – стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены. В частности, выделены Львовская, Тернопольская и Черновицкая области.

Как отметили в НБУ, постепенно в наличный оборот будет введено по два миллиона штук каждой из памятных монет.

Часть тиража сформирована в специально оформленные рулоны, которые будут содержать по 25 оборотных памятных монет, тираж каждого – 15 тыс. шт.

Памятные монеты Украины – последние новости

Национальный банк выпустил памятную монету "Год Козы" из серии "Восточный календарь", посвященную символу 2027 года. Монета "Год Козы" имеет номинал 5 гривень и изготовлена из нейзильбера.

В октябре НБУ ввел в обращение памятную монету, приуроченную к 100-летию со дня рождения Богдана Гаврилишина.

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