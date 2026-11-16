Ким: Война в Украине закончится, когда станет 'очень-очень-очень тяжело'

По его словам, переговоры будут проходить на фоне нарастания проблем для обеих сторон.

Война в Украине закончится после периода, когда ситуация станет "очень-очень-очень тяжелой". В то же время Россия пока далека от того, чтобы согласиться на прекращение боевых действий. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Минветеранов Виталий Ким.

Отвечая на вопрос, когда закончится война, Виталий Ким сказал:

"Она закончится после того, как станет очень-очень-очень тяжело".

На вопрос, тяжело ли сейчас, министр ответил: "По сравнению с чем? С Николаевом – нет. С Херсоном, Харьковом – нет. Совсем нет".

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По словам Кима, Россия видит угрозу экономического кризиса в будущем и уже начала принимать определенные меры. Однако до согласия на завершение войны еще далеко.

"Россия сейчас видит, что в будущем ей грозит экономический кризис, и уже начала что-то предпринимать. Но до того, чтобы она согласилась на завершение войны, еще далеко", – заявил министр.

Он добавил, что Россия хочет завершить войну на своих условиях, которые не устраивают Украину.

"Поэтому переговорный процесс будет идти параллельно с наращиванием проблем друг для друга", – отметил Ким.

Перспективы завершения войны: последние заявления

Как сообщал УНИАН, ранее о потенциальном конце войны заговорил самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, война в Украине закончится в ближайшие месяцы, и в то же время он предположил, что может начаться Третья мировая война.

Впрочем, госсекретарь США Марко Рубио в конце октября заявлял, что США не считают, что Украина и Россия находятся на пороге урегулирования войны путем переговоров.

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