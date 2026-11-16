ВСУ поразили две нефтебазы, которые поставляют топливо российской армии

Главная цель дня – нефтебаза ООО "Флеш Энерджи" в городе Азов Ростовской области.

Силы обороны нанесли удар по важным объектам на территории РФ, что ослабило логистические возможности российских захватчиков и создает препятствия для обеспечения топливом оккупационных войск. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

"15-го и в ночь на 16 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по цепочке, без которой не работает ни одна армия, – от топлива в тылу до штабов на фронте", – говорится в сообщении.

В частности, главная цель суток – нефтебаза ООО "Флеш Энерджи" в городе Азов Ростовской области.

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"Она расположена рядом с Ростовом-на-Дону, главным логистическим узлом южной группировки армии РФ, поэтому топливо с таких баз проходит короткий путь до фронта. После попадания на предприятии раздались взрывы, а впоследствии вспыхнул пожар", – говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Каждая уничтоженная тонна топлива – это меньше рейсов грузовиков с боеприпасами, меньше часов работы бронетехники и меньше вылетов для российской авиации", – говорится в сообщении.

В то же время, как уточняют Силы специальных операций ВСУ, подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с повстанческим движением на территории РФ "Черная искра" осуществили успешное поражение двух нефтебаз в городе Азов.

В частности, среди пораженных объектов – нефтебаза ООО "ТРАНЗИТ-ЭКСПРЕСС", которая является распределительным терминалом для приема, хранения и отпуска светлых и темных нефтепродуктов. "Комплекс имеет две отдельные площадки с резервуарным парком и независимой инфраструктурой для перевалки топлива с железнодорожного на автомобильный транспорт", – говорится в сообщении.

Кроме того, ещё одним пострадавшим объектом стала нефтебаза "Азовская", расположенная вблизи портовой инфраструктуры города. Ее резервуарный парк вмещает до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов, а мощность перевалки достигает 60 тысяч тонн топлива в месяц. Предприятие может принимать топливо железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.

"Обе нефтебазы играют важную роль в обеспечении поставок нефтепродуктов с территории РФ на временно оккупированные территории юга Украины. Поражение этих объектов ослабляет логистические возможности противника и создает препятствия для обеспечения топливом оккупационных войск на территории Украины", – подчеркнули в ССО.

Другие поражения

Как добавляют в Генеральном штабе ВСУ, параллельно Силы обороны методично выбивали "мозги" подразделений противника на юге и востоке.

В частности, в Донецкой области были поражены пункты управления подразделений армии РФ в районах Новоселовки Первой и Осикового, а в Запорожской области – пункт управления противника в районе Роздола. Каждый такой удар нарушает связь и координацию оккупантов при подготовке и проведении атак и штурмов.

К тому же, удары пришлись и по запасам, и по вражеской технике. В районе Ровнополя в Донецкой области был поражен склад материально-технических средств, а в Бердянске – район сосредоточения вооружения и военной техники российского агрессора.

Удары по российской нефти

Как сообщал УНИАН, Россия стоит на пороге нового бензинового кризиса, который будет более масштабным, чем первый.

После возобновления украинских атак по НПЗ накопленных в России запасов топлива, вероятно, хватит лишь примерно на одну неделю потребления в масштабах всей страны.

Эксперты отмечают, что удары Украины по российским НПЗ стали более качественными – на каждом из пораженных предприятий возникает сразу несколько точек возгорания.

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