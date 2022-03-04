Жителям города мэр рекомендует меньше находиться на улице и оставаться дома.

Из-за повреждения теплотрассы во время обстрелов российских войск Энергодар остался без отопления.

Об этом сообщил городской председатель Энергодара Дмитрий Орлов в Телеграм-канале.

"Ночью из-за повреждения теплотрассы во время обстрелов Энергодар остался без отопления. Сейчас выясняем возможность его обновления", - говорится в сообщении.

Орлов добавил, что утром на улицах тихо, "чужаков не замечено". "Те, кто оставался на ночь в укрытии, можете вернуться домой. Но в связи с крайне напряженной ситуацией рядом рекомендуем меньше находиться на улице и оставаться дома", посоветовал мэр.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Энергоблоки сохраняют целостность изменений радиационного фона на утро 4 марта не зафиксировано. Сейчас площадка АЭС захвачена военными силами РФ.