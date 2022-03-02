Секретарь СНБО считает напрасными надежды российских оккупантов блокировать Киев.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что в войне с Россией, которая по-захватнически напала, тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине.

Об этом секретарь СНБО сообщил в Facebook.

"Седьмой день героического украинского национального сопротивления! Вчера враг получил мощный удар в ответ по всем фронтам, поэтому вынужден делать перегруппировку и мобилизовать дополнительный резерв. Тактическая инициатива постепенно начинает переходить к Украине. Основные города как стратегические цели российских оккупантов - Киев, Харьков, Мариуполь - полностью под контролем украинских властей. Несмотря на концентрацию ерефией колоссальных ресурсов для блокирования и захвата Николаева и Сум, эти города успешно держат оборону", - написал Данилов.

По его словам, на Донецком оперативном направлении врагу не удалось продвинуться.

"Российские оккупанты готовятся к штурмовым действиям в направлении Полесья и Северска. Московиты не оставляют надежды блокировать Киев. Но все это бесполезно", - добавил он.

"Ставка верховного главнокомандующего, которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, благодаря блестящей работе украинской разведки и спецслужб, имеет исчерпывающую информацию и полную картину планов и намерений командования войск страны-террориста. Активно помогают нам своими оперативными разведданными наши западные партнеры", - отметил Данилов.

"Ситуация напряженная, против нас Кремль сконцентрировал беспрецедентное в современной истории количество военной техники - тысячи тонн бронированного металла, который будет уничтожен и сожжен. Так что у нас, дорогие друзья, еще очень много работы!"- подытожил Данилов.

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