Почти 400 взрывов произошло на Донбассе за сутки - СММ ОБСЕ
Речь идет о взрывах в период с 19:30 13 ноября до 19:30 14 ноября.
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 390 взрывов в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 13 ноября до 19:30 14 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.
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"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 220 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 100 взрывов)", - говорится в отчете.
В то же время в Луганской области СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня - 170 взрывов против 220 за предыдущий отчетный период.