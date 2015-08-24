Ситуация в зоне АТО обострилась: за сутки 18 артиллерийских обстрелов, 40 минометных

На протяжении вчерашнего вечера и в конце прошлых суток, 23 августа, ситуация в зоне АТО несколько обострилась.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно сообщению, с 18 часов и до полуночи на Донецком и Артемовском направлениях участились случаи применением боевиками оружия, калибр которого превышает 100 миллиметров.

В частности, с 6 вечера боевики несколько раз со 120-миллиметровых минометов обстреливали позиции украинских военных в Авдеевке, Троицком, Верхнеторецком и Опытном.

Дважды, около 21 и 22 часов, оккупанты били по опорным пунктам сил АТО в Красногоровке из артиллерии калибра 152 миллиметра, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Также под огонь артиллерии этого калибра в 21.20 попали украинские подразделения в Авдеевке, а в 23 в населенном пункте Славное.

Кроме того, в половине 11 вечера боевики вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии по гражданским кварталам Авдеевки.

В 19.05 со стороны Ольховатки боевики из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" накрывали опорный пункт в Троицком, что на Артемовском направлении.

А с 21 часа и до полуночи под огонь 122-миллиметровой артиллерии бандформирований попали поселка Санжаровка, Луганское, Лозовое и опять же Троицкое. Также 120-миллиметровые минометы наемники применяли по силам АТО в Новозвановке, Зайцевому, Золотом.

На Луганщине около полуночи бандформирования со 152-миллиметровой артиллерии били по позициям военных в поселке Болотное. А в 21 час по Богдановке, что в районе Мариуполя применяли 120-миллиметровый миномет.

В целом, за минувшие сутки, незаконные вооруженные формирования 82 раза нарушили режим прекращения огня. 18 раз противник использовал артиллерию, 40 –минометы, 1 – БМ-21 "Град".