Потери только авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов.

Начато одиннадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Русские войска деморализованы и продолжают нести значительные потери в вооружении, технике и личном составе.

Об этом говорится в опубликованной Генштабом Вооруженных сил Украины оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 6:00.

"Вооруженными силами и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей. Противник, понеся потери, предпринимает постоянные попытки по уклонению от прямого огневого контакта с нашими войсками", - говорится в сообщении.

В частности, группировка сил обороны ведет оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон с целью отражения наступления ударных группировок вооруженных сил оккупантов, нанесения максимальных потерь, недопущения вторжения вглубь, удержания районов территории государства и создания благоприятных условий для их разгрома и восстановления контроля над утраченными территориями, осуществляет отражение ударов средств воздушного нападения противника.

В то же время группировка Объединенных сил проводит оборонительную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основные усилия сосредоточены на обороне Мариуполя и нанесении огневого поражения превосходящим силам противника.

Другие группировки проводят оборонительную операцию и ведут оборонительные бои на Слобожанском и в восточной части Таврического направлений. В частности, ВСУ остановили колонны противника, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

По данным Генштаба, на Севере продолжается операция по обороне Чернигова, а на Волынском направлении - мероприятия по подготовке всей полосы обороны в установленной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

"На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море. Так, в Николаевской области был спланирован и реализован захват значительного количества бронированной и автомобильной техники противника", - сообщили в Генштабе.

На других направлениях части и подразделения ВСУ проводят стабилизирующую операцию и выполняют задачи территориальной обороны с целью недопущения наступательных действий и деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.

Группировка Воздушных сил ВСУ сосредоточила усилия для отражения ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск. Всего по состоянию на 6:00 потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют 88 самолетов и вертолетов.

Отмечается, что некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказана медицинская помощь, и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.

"Противник старается не потерять наступательного потенциала, но в сложившейся обстановке имеет большие потери в вооружении, технике и личном составе. За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских оккупантов, поступающие на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние, из-за осведомленности о реальном положении дел. Враг продолжает нести потери", - отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в Украине заговорили о лагерях для русских пленных. Украина будет создавать полноценные лагеря военнопленных, "потому что их сотни".

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