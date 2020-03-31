Стало известно имя убитого вчера вражеским снайпером на Донбассе украинского бойца

Военнослужащий проживал в селе Андрушевка Винницкой области, служил по контракту с мая 2015 года.

За прошедшие сутки во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Первомайское в Донецкой области пуля снайпера оборвала жизнь младшего сержанта Владимира Мовчанюка.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной государственной администрации.

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«Младший сержант Владимир Сергеевич Мовчанюк 1983 г. р. погиб во время выполнения боевого задания в районе Первомайского Ясиноватского района Донецкой области. Пуля снайпера оборвала жизнь бойца 30 марта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий проживал в с. Андрушевка Погребищенского района Винницкой области, служил по контракту с мая 2015 года. Предварительно захоронение бойца планируется в родном селе Андрушевка, дата уточняется.

Также в Луганской ОГА сообщили, что в ходе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе погибли 160 жителей, умерли от ран и болезней 73 участника боевых действий, два бойца пропали без вести.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 18 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский боец, еще четверо пострадали.