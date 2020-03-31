На Донбассе в понедельник погиб украинский военный, террористы осуществили 18 обстрелов

Кроме погибшего, ранения получили трое бойцов Объединенных сил, еще один получил боевое поражение.

В понедельник, 30 марта, в районе проведения Операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий, еще трое были ранены и один получил боевое поражение.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

За минувшие сутки российские наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

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12 обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Лебединское, Водяное, Павлополь, Авдеевка, Пески, Невельское) и 6 - в районе ОТГ "Север" (Новотошковское, Новгородское, Новолуганское, Луганское, Шумы, Хутор Вольный).

В штабе заверили, что украинские бойцы вовремя реагировали на каждый обстрел и дали оккупантам достойный отпор.

С начала текущих суток в районе ООС обстрелов не зафиксировано, потерь в рядах украинской армии нет.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.