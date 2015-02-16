За сутки боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО и пытались штурмовать Дебальцево
Также террористические группы активизировались на Донецком направлении.
За сутки незаконные вооруженные формирования 38 раз обстреливали позиции украинских силовиков.
Об этом пресс-центр АТО сообщает в Facebook.
«В течение сегодняшнего дня бандформирования сосредоточили свои усилия на Дебальцевском направлении. Террористы 27 раз вели огонь из «Градов», артиллерии и минометов по Чернухино, Санжаровке, Золотому. Кроме того, пехота незаконных вооруженных формирований пыталась штурмовать Дебальцево и Миус», - говорится в сообщении.
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Также террористические группы активизировались на Донецком направлении. Пески, Авдеевка и Водяное были обстреляны из стрелкового оружия, гранатометов и минометов.
Оккупированный город Донецк боевики обстреляли со стороны Макеевки, чтобы затем обвинить украинских военных, напомнили в штабе.
Трижды преступники вели огонь из артиллерии, 15 – из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, 11 раз стреляли вражеские минометы и дважды танки.