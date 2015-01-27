Ситуация в зоне АТО остается наиболее напряженной в направлении Дебальцево - пресс-центр

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"Российско-террористические войска продолжают массированные обстрелы позиций украинских военных в районах н.п. Дебальцево, Луганское, Никишино, Попасная, Редкодуб, Троицкое, Санжаровка. Наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу. Утром, вблизи Санжаровки, в течение 4 часов противник вел обстрел одного из опорных пунктов Вооруженных Сил из танков. В 08.00, вблизи н.п. Редкодуб, боевики предприняли неудачную попытку штурма наших позиций. Впоследствии, после артподготовки, незаконные вооруженные формирования вновь атаковали украинских военных. После 40-минутного боя противник, получив организованный отпор, отступил", - подчеркнули в штабе.

Читайте такжеВ зоне АТО обостряется ситуация: боевики перебрасывают в район Авдеевки танки и гаубицыКроме того, отмечается, что не прекращаются обстрелы позиций украинских военнослужащих на Луганщине. "Под огонь артиллерии и минометов противника попали населенные пункты Крымское, Новотошковка, Славяносербск. В районе Славяносербска произошло боевое столкновение, военнослужащие Вооруженных Сил отбили наступление", - говорится в сообщении.

Вместе с тем на Донецком направлении из минометов и артиллерии террористы обстреляли Красногоровку и трижды - Новотроицкое.

При этом сказано, что на Мариупольском направлении наблюдается затишье. "После проведенных ранее мероприятий контрбатарейной борьбы противник снизил свою активность. За сегодня здесь зафиксированы два минометных обстрела наших позиций в районе н.п. Орловское и артиллерийский - в районе Чермалыка", - подчеркнули в сообщении.