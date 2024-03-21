Она позволит пользователям платформы переводить аудио в текст простым нажатием на кнопку.

Создатели мессенджера WhatsApp планируют добавить в сервис функцию расшифровки голосовых сообщений. Опция предназначена для тех, кто предпочитает читать текст, а не прослушивать голосовые заметки.

Как отмечает сайт WABetaInfo, все пользователи смогут перевести аудио в текст простым нажатием на кнопку – функция будет встроена в мессенджер нативно. Перед первой расшифровкой мессенджер скачает необходимые скрипты. В дальнейшем этого делать не придется.

Подобная функция уже давно есть в Telegram, но полноценно доступна только по платной подписке. Вдобавок владельцы Premium могут запретить, чтобы им отправляли голосовые сообщения.

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Пока функция расшифровки "голосовых" находится в разработке и скрыта от пользователей WhatsApp. Точной даты релиза апдейта нет, но долго ждать не придется. Тем более, что на iPhone эту функцию разработчики предоставили еще в прошлом году – до сих пор она оставалась недоступной только для пользователей Android.

Напомним, в последнем апдейте в WhatsApp добавили функцию для обмена файлами с людьми поблизости – по сути, это аналог AirDrop. Также стали доступны голосовые сообщения, которые удаляются после прослушивания.

А вскоре WhatsApp ждут серьезные изменения: через него можно будет писать пользователям Telegram, Discord и других мессенджеров. Такое нововведение обусловлено новым законом о крупных монополиях, который вступает в силу в марте. Возможно, что-то подобное появится и в других сервисах обмена сообщениями.

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