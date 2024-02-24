Несмотря на свою популярность, в мессенджере Цукерберга по-прежнему нет поддержки анимированных стикеров. Но скоро это исправят.

Несмотря на свою огромную популярность, в WhatsApp все еще нет некоторых фишек, которые в других мессенджерах уже давно стали нормой. Тем не менее разработчики осведомлены об этом, и недавнее обновление указывает на скорое появление анимированных стикеров.

Нововведение заметил ресурс WABetaInfo в бета-версии WhatsApp для Android. Отмечается, что анимированные стикеры могут быть в формате WebP или Lottie. Благодаря последнему стикеры можно увеличивать и уменьшать без потери качества, что делает такие стикеры универсальными для разных размеров экрана.

На сегодня в WhatsApp реализованы лишь поддержка статичных стикеров и эмодзи, а также анимированных эмодзи, которые воспроизводятся только в случае их отправки отдельно от текста. И ввиду отсутствия анимированных стикеров, многие пользователи вместо них отправляют собеседникам GIF-анимации.

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Специалисты говорят, что это может показаться незначительным изменением по сравнению с другими, однако анимированные стикеры и эмодзи уже давно завоевали популярность среди пользователей Telegram. Многие предпочитают использовать изображения вместо простых фраз и описаний, что делает эту функцию востребованной.

Если тестирование пройдет удачно, то анимированные стикеры появятся уже в следующем обновлении WhatsApp для Android, iOS и других платформ.

Напомним, в последнем апдейте в WhatsApp добавили функцию для обмена файлами с людьми поблизости – по сути, это аналог AirDrop. Также доступны голосовые сообщения, которые удаляются после прослушивания.

А вскоре через WhatsApp можно будет писать пользователям Telegram, Discord и других мессенджеров. Фишку разработали из-за антимонопольного закона ЕС, обязывающего внедрить совместимость разных мессенджеров. В будущем пользователям не придется устанавливать десятки программ для поддержания связи с друзьями и знакомыми.

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