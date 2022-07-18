"Войсы" можно разрешить слать только отдельным людям или совсем запретить.

В бета-версии Telegram на Android появилась возможность запретить пользователям присылать вам голосовые сообщения.

Воспользоваться функцией могут только Premium-пользователи мессенджера, сообщает "Код Дурова".

Чтобы включить ее, необходимо зайти в настройки конфиденциальности. Принцип работы аналогичный звонкам.

Пользователь может оставить возможность отправлять голосовые сообщения для контактов или разрешить это делать отдельным собеседникам, а всем остальным — запретить.

Как писал УНИАН, накануне команда Telegram внедрили платную премиум-подписку в свой сверхпопулярный мессенджер. На запуске она была доступна лишь "яблочным" пользователям, теперь же оформить Telegram Premium могут и владельцы Android-устройств.

Бизнесмен и программист Павел Дуров сообщал, что все функции Telegram, которые были бесплатными, останутся доступными пользователям, кроме того, появятся новые бесплатные опции.

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