Речь идет о возможности отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения.

Создатели мессенджера WhatsApp объявили о внедрении новой функции, которой нет даже в Telegram. Теперь пользователям стали доступны голосовые заметки, рассчитанные на однократное прослушивание.

Функция называется "Однократный просмотр". Ранее она распространялась на фото и видео, а теперь такую же возможность внедрили в голосовые сообщения – они будут исчезать сразу после прослушивания.

Как отмечают разработчики, нововведение может пригодиться в самых разных ситуациях. Например, если вы хотите продиктовать другу данные кредитной карты или планируете устроить сюрприз – делиться важной информацией с помощью голосовых сообщений стало еще безопаснее.

Видео дня

Как самоуничтожающееся фото и видео, такие голосовые сообщения отмечены специальным значком, который предупреждает, что запись можно прослушать только один раз.

Распространение нововведения уже началось. Новая функция постепенно появляется у части пользователей и станет доступна для всех в ближайшие дни.

До этого в WhatsApp появилась возможность скрыть свой IP-адрес во время звонков. Но есть нюанс: включение новых настроек защиты может сказаться на качестве звука,

А еще раньше в WhatsApp наконец-то появилась поддержка нескольких аккаунтов на одном устройстве. Хотя аналогичная функция существует в Telegram как минимум с 2017 года.

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