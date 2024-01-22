По сути, это аналог AirDrop для пользователей популярного мессенджера.

В WhatsApp появилась возможность быстрого обмена файлами с людьми поблизости. По сути, это аналог AirDrop для пользователей мессенджера.

Так, в приложении появился раздел People Nearby. Для передачи файла и отправитель, и получатель должны открыть этот раздел на своих смартфонах. Чтобы начать передачу, достаточно будет встряхнуть смартфон, сообщает издание WABetaInfo.

Что касается конфиденциальности, отмечается, что обмен файлами защищен сквозным шифрованием, а неконтакты не видят номер телефона пользователя на другой стороне.

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Сейчас нововведение на последнем этапе тестирования и скоро появится в App Store и Google Play.

До этого в WhatsApp появилась возможность скрыть свой IP-адрес во время звонков. Также в популярном мессенджере стали доступны голосовые сообщения, которые удаляются после прослушивания.

А еще раньше WhatsApp по просьбе пользователей вернул старую, но популярную функцию. Речь идет о возможности отправки "одноразовых" фото и видео, которую убрали больше года назад.

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