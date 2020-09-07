Коронавирусом заразились хоккеисты из двух клубов.

Проведение полуфинальных серий плей-офф Украинской хоккейной лиги 2019-2020 приостановлено как минимум на две недели.

Как сообщил официальный сайт УХЛ, причиной является то, что COVID-19 выявлен у 21 хоккеиста из двух команд.

Коронавирусом заразились 19 игроков "Донбасса", а также 2 хоккеиста "Белого Барса".

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Также тесты на коронавирус сдали "Днепр" и "Кременчук". О их результатах пока не сообщается.

Решение о возобновлении сезона и новых датах плей-офф будет принято после проведения повторных тестов у всех команд.

Матчи полуфинальных серий должны были состояться 5-7 сентября в Белой Церкви и Херсоне, но их пришлось отложить.

Плей-офф УХЛ: детали

В полуфинальных сериях борьба ведется до четырех побед одной из команд.

В первом полуфинале встречаются "Белый Барс" и "Кременчук". В первых двух встречах победы одержал "Кременчук" - 5:1 и 4:1. Третий и четвертый матчи серии должны пройти в Белой Церкви.

Во второй полуфинальной паре играют "Днепр" и "Донбасс". Два первых матча прошли в Дружковке - "Донбасс" сперва уступил со счетом 2:3, а затем выиграл 2:1. Далее командам предстоит провести два матча в Херсоне.

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Автор: Антон Дударь