Поединки полуфинальных серий должны были пройти 5-7 сентября.

Полуфинальные серии плей-офф Украинской хоккейной лиги 2019-2020 приостановлены на неопределенное время.

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Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Матчи, которые должны были состояться 5-7 сентября в Белой Церкви и Херсоне, перенесены в связи с возможным выявлением коронавируса у некоторых игроков.

Все хоккеисты перед стартом полуфиналов плей-офф уже прошли тестирование на COVID-19, но теперь игроки всех команд-участниц полуфиналов сдадут повторные тесты. Окончательное решение о возобновлении серий будет принято в течение 72 часов.

Новые даты плей-офф будут опубликованы после получения результатов тестов.

Плей-офф УХЛ: детали

В полуфинальных сериях борьба ведется до четырех побед одной из команд.

В первом полуфинале встречаются "Белый Барс" и "Кременчук". В первых двух встречах победы одержал "Кременчук" - 5:1 и 4:1. Третий и четвертый матчи серии должны пройти в Белой Церкви.

Во второй полуфинальной паре играют "Днепр" и "Донбасс". Два первых матча прошли в Дружковке - "Донбасс" сперва уступил со счетом 2:3, а затем выиграл 2:1. Далее командам предстоит провести два матча в Херсоне.

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Автор: Антон Дударь