ХК Донбасс пробился в третий раунд Континентального кубка
21:18, 20 октября 2019Другое
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Украинский клуб в третьем матче второго этапа обыграл латвийский "Мого".
ХК Донбасс по итогам трех матчей набрал 8 очков / фото: hcdonbass.com
ХК "Донбасс" в третьем матче второго этапа Континентального кубка IIHF обыграл латвийский клуб "Мого".
Встреча лидеров группы С прошла в Броварах и завершилась победой "Донбасса" в серии буллитов.
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"Донбасс" - "Мого" - 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 - Матерухин (Белухин, меньш.), 21:23; 1:1 - Демитерс (Желубовскис, Липсбергс, больш.), 52:45; 1:2 - Я. Озолинс (Савиелс), 56:24; 2:2 - Мазур (Васильев), 57:40
Победный буллит: Васильев
"Донбасс" одержал свою третью победу в трех матчах, набрал 8 очков и вышел в третий раунд Континентального кубка.
Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче на турнире "Донбасс" разгромил румынскую "Корону".
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