ХК Донбасс одержал разгромную победу в Континентальном кубке

Украинский клуб провел свой второй матч в рамках турнира.

Хоккейный клуб "Донбасс" одержал уверенную победу над румынской "Короной" в матче Континентального кубка IIHF.

Матч прошел в Броварах и завершился победой "Донбасса" со счетом 7:1.

ХК "Донбасс" - "Корона" - 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

В составе "Донбасса" шайбы забросили Александр Матерухин, Клэй Уилсон, Александр Васильев, Айнарс Подзиньш, Иляя Коренчук и Евгений Никифоров.

20 октября "Донбасс" сыграет против латвийского "Мого", который, как и украинский клуб, после двух туров набрал 6 очков. Для того, чтобы выйти в третий этап турнира, "Донбассу" нужно выиграть свою группу.

Как сообщал УНИАН, в первом матче "Донбасс" разгромил сербскую "Црвену Звезду".