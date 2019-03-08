Свитолина и Азаренко в трех сетах уступили Росольской и Ян на турнире в Индиан-Уэллс
12:35, 08 марта 2019Другое
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Украинско-белорусская пара оказалась слабее соперниц.
Свитолина и Азаренко проиграли в парном разряде / tennisua.org
На теннисном супертурнире в Индиан-Уэллс (США) состоялся матч первого круга в парном разряде, в котором украинка Элина Свитолина и белоруска Виктория Азаренко проиграли китайско-польскому дуэту Росольска/Ян.
Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 6:10, сообщает официальный сайт соревнований.
Соперницы провели на корте чуть более полутора часов - 01 час 31 минуту 57 секунд.
За это время ни одна из пар не имела заметного преимущества. Но, в решающем тай-брейке китайско-польский дуэт выиграл на четыре розыгрыша мяча больше.
Как сообщал УНИАН, ранее во второй круг одиночного турнира вышли Элина Свитолина, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.
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