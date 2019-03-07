Козлова выиграла, Ястремская проиграла в первом круге теннисного турнира в Индиан-Уэллс

В США состоялись первые матчи теннисного супертурнира.

В американском Индиан-Уэллс в ночь на четверг состоялись матчи первого круга теннисного турнира серии WTA - BNP Paribas Open в которых, в частности, приняли участие две представительницы Украины.

Екатерина Козлова свой матч выиграла, а Даяна Ястремская уже на старте турнира выбыла из борьбы, сообщает официальный сайт соревнований.

Козлова играла против Катерины Синяковой из Чехии и соперницы провели на корте полтора часа. Украинка в борьбе выиграла первый сет, едва не доведя дело до тай-брейка, но сумев уложиться в основные 12 геймов - 7:5. После этого соперница была уже надломлена психологически и украинка дожала оппонентку - 6:2 во второй партии.

В свою очередь, Ястремская два с половиной часа противостояла Дарье Гавриловой из Австралии. Украинка проиграла первую партию со счетом 2:6. в упорной борьбе выиграла второй сет - 7:5, но не сумела ничего противопоставить оппонентке в решающем третьем сете - 2:6.

Отметим, что Леся Цуренко и Элина Свитолина благодаря высокому месту в рейтинге пропускали матчи первого раунда.

Турнир в Индиан-Уэллс проходит с 6 по 16 марта.