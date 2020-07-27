И днем, и ночью: "полтавского террориста" ищут четвертые сутки

Отмечается, что зоной поисков определен Миргородский район.

По состоянию на обед 27 июля полиция еще не задержала полтавчанина Романа Скрипника, захватившего 23 июля заложника, а впоследствии отпустившего его и скрывшегося в лесопосадке. Розыск злоумышленника продолжается четвертые сутки.

Об этом сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина в комментарии "Украинской правде"

"Пока еще не задержали. Поиски продолжаются. Активно подключились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназовцы, кинологи с собаками и специальная техника. Максимально весь человеческий и технический ресурс задействован. Розыск продолжается и днем, и ночью", - подчеркнула она.

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По словам Лариной, зоной поисков определен Миргородский район.

Его разбили на квадраты, прорабатывают населенные пункты, леса и поля, проверяют здания и природные убежища – как поля кукурузы или злаковых.

Сложность розыска связана с тем, что трудно спрогнозировать действия беглеца, а также с большой территорией поиска и природным ландшафтом – правоохранители вынуждены возвращаться к некоторым участкам, чтобы проверить их, по несколько раз.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле "Богдан".

Злоумышленником, который взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату в Полтаве, оказался 32-летний ранее судимый местный житель Роман Скрипник.

По состоянию на 16:00 23 июля полтавец Роман Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области, его разыскивает полиция.

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