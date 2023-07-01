Оккупанты все активнее обвиняют в подготовке теракта на ЗАЭС Украину.

Рашисты бегут с захваченной Запорожской АЭС. Персоналу, который остается на станции, дали указание в случае любых аварийных ситуаций во всем винить Украину. Об этом сообщает украинская разведка.

Как говорится в сюжете ТСН, одними из первых выехали трое представителей "Росатома", которые координировали действия россиян. Рекомендацию эвакуироваться до 5 июля получили и те сотрудники, которые подписали с "Росатомом" контракт. Желаемое направление - территория временно оккупированного Крыма.

Уменьшают свое военное присутствие агрессоры и в городе-спутнике Энергодаре. Зато сами рашисты все активнее обвиняют в подготовке теракта на ЗАЭС Украину. Серьезной ситуацию вокруг станции называют и в МАГАТЭ. Однако их специалисты подготовки России к теракту не видят, хотя говорят: "Не исключено, что это может произойти".

"Все, что там происходит, это вообще катастрофа. Россияне подготовили действительно станцию к созданию искусственной техногенной катастрофы. То, что они начали сейчас выводить свой личный состав, "Росатома", оттуда и напрямую сказали работникам, которые остаются, нечего волноваться, но если что-то произойдет, то это вина исключительно Украины", - подчеркнул глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Исполняющий обязанности руководителя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире 1+1 прокомментировал информацию о том, что российскому персоналу дали указание выехать из ЗАЭС.

"Это, возможно, речь идет о подготовке к нанесению вреда ЗАЭС. Это шесть ядерных энергоблоков с облученным ядерным топливом внутри и хранилище отработанного ядерного топлива", - говорит Кориков.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

ГУР узнало, что до 5 июля работники "Росатома" и их приспешники среди украинцев, подписавших контракты с оккупантами, должны покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

В "Энергоатоме" заявляют, что Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС через несколько часов после события, поскольку через россиян не имеет прямого доступа к радиационному контролю.

В Минэнерго говорят, что спектр возможных аварий на Запорожской АЭС огромен, один из сценариев, к которым готовится Украина, предусматривает эвакуацию населенных пунктов.

Ранее Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Россия подготовила все для теракта на Запорожской атомной электростанции.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что ситуация на ЗАЭС является очень серьезной, поскольку РФ заминировала станцию.

Вас также могут заинтересовать новости: